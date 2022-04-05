فتيل أزمة.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد باستخدام

2022/04/05 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، ذات النفوذ الكبير، بأنه ورغم أن كوريا الجنوبية ليست "العدو الرئيسي" لبلادها لكن بيونغ يانع سترد باستخدام ترسانتها النووية إذا ما قامت سيؤول بأي عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، وفقا لبيان نشرته قنا

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