2022/04/05 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إرسال 10 من أحدث طرازات طائرات بدون طيار من طراز "سويتش بليد 600" إلى أوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا شرسا منذ 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قاتلة الدبابات".. أميركا تزود أوكرانيا بأحدث مسيرات "سويتش بليد") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قاتلة الدبابات".. أميركا تزود أوكرانيا بأحدث مسيرات "سويتش بليد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).