5 نصائح سهلة لخفض معدلات الكوليسترول بالجسم

2022/04/05 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعد ارتفاع معدلات الكوليسترول بالجسم مدعاة للقلق لدى كثير من الناس، نظرا لما يسببه من مشاكل صحية خطيرة تتعلق بأمراض القلب، وخاصة في شهر رمضان مع كثرة المآدب العائلية والحرص على تقديم أنواع الطعام المختلفة، ولدرء هذا القلق يوصي خبراء التغذية ببعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، الأمر الذي من شأنه ضبط مستويات […]

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