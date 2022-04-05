العمل تطلق البحث الاجتماعي للمعترضــين والمتوقفة رواتبهم

2022/04/05 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، الثلاثاء، عن اطلاق عمليــات البحــث الاجتماعــي للمعترضــين والمتوقفة رواتبهم، فيما نفــت فتح باب التقديم على منحة الطوارئ .وقالــت مديــر دائــرة الحمايــة الاجتماعية في الــوزارة ذكرى عبــد الرحيم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أقسام الحماية في بغداد والمحافظات باشرت عمليات البحث الاجتماعي للأســر التي توقفت إعاناتها بســبب امتلاكهم […]

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