تعرّف على أسعار صرف الدولار بالعراق لهذا اليوم

2022/04/05 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية.وبلغ سعر الشراء 147.000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر البيع 148.000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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