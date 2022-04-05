فريق CNN يشهد إزالة الجثث من قبو في بوتشا

2022/04/05 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مسؤولون أوكرانيون لوسائل إعلام دولية إزالة خمس جثث من قبو في بوتشا، إحدى ضواحي كييف التي استعادتها القوات الأوكرانية مؤخرًا.

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