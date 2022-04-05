2022/04/05 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة بارزة بالأمم المتحدة إن الحملة العالمية ضد استخدام الألغام الأرضية تناشد روسيا وقف استخدام هذه الأسلحة في أوكرانيا والتي أدت إلى مقتل وتشويه عدد كبير من المدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة عالمية تطالب روسيا بوقف استخدام الألغام في اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرة عالمية تطالب روسيا بوقف استخدام الألغام في اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).