القبض على 3 من المطلوبين للقضاء في واسط

2022/04/05 | 10:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنوعت قضاياهم.

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