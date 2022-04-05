فرنسا وأجواء الثامن عشر من بروميير فيها هذه الأيام - كامل عباس

2022/04/05 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس قدمت هيئة الاذاعة البريطانية حلقة جديدة من برنامجها الرصين – حديث الساعة – تناول أجواء الانتخابات الفرنسية القادمة .



من بين المستضيفين شخصيتان لبنانيتان هما فواز جرجس وخطار أبو دياب .



- فواز جرجس اعتبر أن ماكرون عبقري وهو يسعى لأن تكون فرنسا ندا لأمريكا وتواضعه أمام بوتين هو من أجل وقف الحرب ونجدة الشعب الأوكراني وليس من اجل دعاية انتخابية تحمله الى السلطة مجددا.- خطار أبو دياب فهم أجواء ......





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