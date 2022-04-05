بعد إفلاسه.. لبنان يجمد اكثر من 650 مليون دولار من أموال كردستان العراق - عاجل

2022/04/05 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب في برلمان اقليم كردستان علي حمه صالح ، اليوم الثلاثاء، عن تجميد ما يقرب من 650 مليون دولار من اموال اقليم كوردستان في بيروت بعد اعلان الحكومة اللبنانية افلاس البلد.

وقال حمه صالح في منشور على صفحته في الفيس بوك انه “ارسلت في عام 2015 رسالة الى رئيس حكومة الاقليم وقلت فيها: بيع النفط عبر مرتضى لاخاني الباكستاني امر خطير، لم ينصتوا الي، وفي النتيجة تم تجميد مايقرب من 650 مليون دولار في لبنان”.

واضاف ان “الاموال المجمدة، ايرادات نفط الاقليم في حساب الشركة القبرصية خاصة مرتضى”.

هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة والمصرف والمصارف والمودعين.

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