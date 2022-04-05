"الغربان تقتات على جثث مئات الضحايا".. شهادات الناجين من بوتشا

2022/04/05 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث شهود عيان لصحيفة "إندبندنت" البريطانية عن الفظائع التي شاهدوها خلال سيطرة القوات الروسية الغازية على بلدة بوتشا الأوكرانية والتي شهدت "مجازر جماعية" وفقا لما ذكرت السلطات في كييف.

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