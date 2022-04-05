2022/04/05 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، نجاح إستراتيجيته في تنظيم إصدار خطابات الضمان، داعيا مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى الاستمرار في متابعة منصة خطابات الضمان للتأكد من الملاءة المالية وصحة صدور أي خطاب صادر عن المصارف العاملة في العراق.

وأكد المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "آلية إصدار خطابات الضمان عبر المنصة الإلكترونية أسهمت بزيادة جدية المقاولين والمتعاقدين في تنفيذ المشاريع وحماية المؤسسات الحكومية من التعاقد مع الشركات الوهمية والحد من قدرتها على الوصول إلى المشاريع المراد تنفيذها".

وأضاف أن "منصة خطابات الضمان أنجزت إصدار أكثر من 30 ألف خطاب تتجاوز قيمتها 9 ترليونات دينار خلال عام 2021، مما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك المركزي العراقي في تنظيم إصدار خطابات الضمان وزيادة ثقة الجهات المستفيدة من الخطابات الصادرة عن المصارف التي تخضع لرقابة وتفتيش البنك المركزي العراقي".

وأشار الى أن "إنشاء المنصة الإلكترونية لتسجيل خطابات الضمان الصادرة عن المصارف المرخصة لصالح القطاعات الحكومية والخاصة، يأتي ضمن جهود البنك المركزي العراقي لتطوير العمل المصرفي، وتنظيم آلية إصدار وتجديد خطابات الضمان بناءً على الضمانات المقدمة من الأفراد والشركات والتصنيف الائتماني للمصارف المصدّرة، والحد من عمليات الاحتيال والتزوير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يعلن نجاح إستراتيجيته في تنظيم إصدار خطابات الضمان) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يعلن نجاح إستراتيجيته في تنظيم إصدار خطابات الضمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).