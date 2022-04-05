دراسة: بعض أنواع الأسماك لديها موهبة في الحساب

2022/04/05 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت دراسة نُشرت أخيراً باتساع دائرة الحيوانات البارعة في الرياضيات لتضم أسماك المياه العذبة، بعد الرئيسيات والنحل والطيور، مبينة ان لهذه الأسماك قدرات رقمية معقدة تصل إلى حد الحساب.ومن الثابت علمياً أن كل الفقاريات، وحتى بعض اللافقاريات، تتمتع بالقدرة على إدراك الكميات، وهو أمر حيوي لها عند البحث عن الغذاء أو تجنب الحيوانات […]

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