سبب واحد “صادم” وراء دهون البطن

2022/04/05 | 10:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعاني الكثيرون من الدهون غير المرغوبة في منطقة البطن، وتزداد المعاناة أكثر عندما يبذلون جهدا كبيرا في سبيل التخلص منها دون أن يلحظوا تغييرا يذكر.وقال موقع عالمي مهتم بالصحة إن الأمر يعود إلى تجاهل سبب من المحتمل أن يفاجئك، وهو قلة النوم.وأضاف الموقع، نقلا عن دراسة جديدة، أن النوم غير الكافي […]

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