قتلى ومصابون جراء اصطدام قطار بشاحنة في هنغاريا

2022/04/05 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، نتيجة خروج قطار عن مساره من جراء اصطدامه بشاحنة في جنوب هنغاريا.

وقالت الشرطة الهنغارية في بيان لها إن الحادث وقع قبل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في بلدة ميندسنت، مشيرة إلى أن شاحنة صعدت إلى السكة الحديدية واصطدمت بقطار خرج عن مساره بسبب قوة الاصطدام.

المصدر: وكالات

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