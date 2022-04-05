لاتهامها بالنصب على المواطنين.. القبض على خبيرة تغذية شهيرة في مصر

2022/04/05 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على خبيرة تغذية شهيرة في البلاد، لاتهامها بالنصب على المواطنين وبالبيع والترويج لأدوية مغشوشة، بحجة القضاء على السمنة.وأوضحت التحريات أن خبيرة التغذية “دعاء.س” أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد بيعها وتحقيق أرباح مادية.وفي إطار […]

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القبض على خبيرة تغذية شهيرة في مصر أولاً على ايرث نيوز.

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