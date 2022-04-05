2022/04/05 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ظهرت مبادرات سياسية إيجابية تساعد على الخروج من أزمة الانسداد السياسي فكانت مبادرة السيد مقتدى الصدر ثم مبادرة الإطار التنسيقي للحوار أيضاً والأمل والرجاء أن تتحقق أحلام وأمنيات الشعب العراقي في عراق جديد يرفل بالأمن والاستقرار والمستقبل المشرق السعيد والأمل والرجاء أن تؤدي مصلحة العراق وطن وشعب وتفرز رؤيا تعكس واقع مرحلة جديدة من التطور وصياغتها بما يتطابق ومرحلتها من خلال النشاط الفكري والعملي و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أجل بناء عراق جديد بجميع مكونات الشعب - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أجل بناء عراق جديد بجميع مكونات الشعب - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).