الاستخبارات تضبط ثلاث عجلات براد بداخلها أدوية بلا أوراق رسمية

2022/04/05 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن خطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات تفتيش وحملات أمنية ضمن قواطع المسؤولية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الوكالة من ضبط ثلاث عجلات براد بداخلها أدوية مختلفة غير خاضعة للفحص من قبل وزارة الصحة ولا تحمل أوراق رسمية، كانت مخفية بالقرب من الأشجار في منطقة المشاهدة شمالي العاصمة بغداد والقاء القبض على ثلاثة متهمين سائقي هذه العجلات.

وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة لإكمال أوراقهم التحقيقية.

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