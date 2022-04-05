2022/04/05 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية توزيع المشتقات النفطية في إدارة گرميان ضمن إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إيقاف توزيع البنزين المدعوم حكومياً بشكل مؤقت.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القرار جاء بسبب عدم التزام سواق المركبات بالضوابط الموضوعة لتوزيع الوقود المدعوم حكومياً بسعر (690) دينار للتر البنزين، وسيستمر حتى إشعار آخر".وتعاني أغلب مناطق السليمانية وإدارة گرميان مشكلة ارتفاع أسعار الوقود بسبب قلة الحصة المخصصة من الحكومة الاتحادية، ما ولّد ردود أفعال متباينة من أصحاب المركبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تقرر إيقاف توزيع البنزين المدعوم حكومياً.. دفعها هذا الأمر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تقرر إيقاف توزيع البنزين المدعوم حكومياً.. دفعها هذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).