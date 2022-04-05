أردني يضع طنجرة

2022/04/05 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع الكثيرون عن طبق المنسف الأردني الشهير، وربما قد جربه البعض بالفعل، ولكن من المؤكد أنه لم يتم طبخه على حمم بركانية، كما فعل مؤثر السفر، قاسم حتو، وهو أردني من أصل فلسطيني.

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