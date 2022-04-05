ايران تؤكد ان انتاجها النفطي عاد الى مستوى ما قبل فرض العقوبات الامريكية

2022/04/05 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن

طاقة إنتاج النفط في البلاد عادت إلى

المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل إعادة

فرض العقوبات العام 2018 في أعقاب انسحاب

واشنطن من الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة إيرنا الرسمي

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