وفد رفيع من الناتو يصل العراق

2022/04/05 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد رفيع، اليوم الثلاثاء، وفد رفيع

من حلف الناتو الى العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

النواب في بيان صحفي ان "الحلبوسي

استقبل وفداً دنماركياً من اللجنة

البرلمانية لحلف الناتو برئاس

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