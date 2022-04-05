وزيرة الخارجية الألمانية تستبعد فرض حظر على الغاز الروسي

2022/04/05 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، اليوم الثلاثاء، عن موقف رافض لفرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، على الرغم من الجولة الجديدة لتوتر العلاقات مع موسكو.وقالت الوزيرة في تصريح صحفي، إن “لو كان الحظر الكامل سيوقف هذه الحرب لكنا فعلنا ذلك على الفور”.وتعتقد بيربوك أن مثل هذا القرار سيرفع تكلفة استمرار […]

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