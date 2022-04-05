الدفاع الروسية: استفزاز إعلامي جديد من إدارة الحرب النفسية بالقرب من كييف

2022/04/05 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصدها عمليات تصوير جديدة في “موشون” شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية.جاء ذلك في البيان الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء 5 نيسان، حيث تابع البيان أن جنود المركز الرئيسي رقم 72 التابع لإدارة الشؤون المعنوية للجيش الأوكراني في “موشون” شمال […]

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