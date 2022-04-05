بعد تجميد 650 مليون دولار.. مسؤول لبناني يحدد طريقة للعراق لاسترجاع امواله

2022/04/05 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا الدبلوماسي جورج علم، اليوم الثلاثاء، الجهات العراقية الاتحادية او حكومة إقليم كردستان لرفع دعوى قضائية لدى القضاء اللبناني ان صح ادعاء احد نواب الإقليم بقيام مصارف بيروت بتجميد مبلغ يصل إلى 650 مليون دولار من أموال الإقليم هناك، مبينا انه لايوجد لدينا في القانون امر يقول ان الدولة ان افلست فيتم تجميد أموال المودعين في مصارفنا.وقال علم لـ(بغداد اليوم)، ان "حجز الأموال يكون بسبب واحد فقط وهو وجود شكوى على صاحب تلك الأموال حينها ممكن ان يصدر قرار بتجميدها اما ان يكون قرار التجميد بسبب الإفلاس فهذا غير قانوني والقضاء حكم بقضايا سابقة بهذا الشكل لاصحاب رؤوس الأموال الذين وضعوا أموالهم في بنوكنا ومصارفنا ( لبنان ) وعليه فعلى الجهات العراقية تقديم شكوى دولية من خلال القضاء اللبناني لغرض النظر في القضية".وتابع ان "مسألة اعلان لبنان دولة مفلسة ليس صحيح فهذا القرار لايعلن من شخص وإنما يكون من خلال مجلس الوزراء اللبناني وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن فلبنان دولة لديها موارد كثير لكن نستطيع القول إنها منهوبة وبتالي مشكلتنا في بيروت سياسية اكثر مما تكون اقتصادية". هذا وكشف النائب في برلمان اقليم كردستان علي حمه صالح عن تجميد مايقرب من 650 مليون دولار من اموال اقليم كوردستان في بيروت بعد اعلان الحكومة اللبنانية افلاس البلد.وقال حمه صالح في منشور على صفحته في الفيس بوك تابعته ( بغداد اليوم ) انه “ارسلت في عام 2015 رسالة الى رئيس حكومة الاقليم وقلت فيها: بيع النفط عبر مرتضى لاخاني الباكستاني امر خطير، لم ينصتوا الي، وفي النتيجة تم تجميد مايقرب من 650 مليون دولار في لبنان”.واضاف ان “الاموال المجمدة، ايرادات نفط الاقليم في حساب الشركة القبرصية خاصة مرتضى”.هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة والمصرف والمصارف والمودعين.

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