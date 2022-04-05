مدينة عراقية تحدد تسعيرة للحوم وتلزم القصابين بها (وثيقة)

2022/04/05 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

أصدرت قائممقامية قضاء بيجي، اليوم الثلاثاء، تسعيرة اللحوم في محافظة صلاح الدين.

وقالت قائممقامية بيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ما ورد في ادناه:

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