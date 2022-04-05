الإطاحة بقاتل معاون مدير قسم المخدرات في الديوانية

2022/04/05 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على المتهم بقتل معاون مدير قسم المخدرات في الديوانية مطلع العام الحالي.

وقال بيان للاستخبارات تلقته (بغداد اليوم)، أن "اشتباك حصل مع احدى العصابات المطلوبة في تجارة المخدرات مع مفرزة لقسم مكافحة مخدرات الديوانية في الثلاثين من شهر كانون الثاني من العام الجاري وعلى أثرها استشهد العقيد معاون مدير قسم المخدرات في المحافظة ذاتها ولاذ الجاني بالفرار".

وأضاف، انه "تم الشروع بتشكيل فريق عمل امني مختص وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم إلقاء القبض على رئيس العصابة والمسؤول عن مقتل العقيد الشهيد بعد نص كمين محكم له ومداهمة منزله في منطقة النهروان ضمن محافظة بغداد، كما ضبطت بحوزتة انبوبات تعاطي مخدرات وكمية من المخدرات ومسدس غير مرخص".

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