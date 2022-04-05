وثيقة :مدينة عراقية تحدد تسعيرة للحوم وتلزم القصابين بها

2022/04/05 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قائممقامية قضاء بيجي، اليوم

الثلاثاء، تسعيرة اللحوم في محافظة

صلاح الدين.

وقالت قائممقامية بيجي في بيان وفقا لما

ورد في ادناه:

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