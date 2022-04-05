2022/04/05 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يجوب شوارع العاصمة بغداد وجميع محافظات بلاد الرافدين في كل شهر رمضان ما يعرف “بالمسحرجي” او “ابو طبيلة” في بعض المدن خاصة الجنوبية من العراق حيث يعتمد على ايقاع “سحور – سحور” وذلك لايقاظ النائمين من اجل الاستعداد ليوم الصيام اضافة الى كسب الاجر.وامتهن البعض هذا التقليد لكسب الاموال حيث بعد انقضاء […]

ظهرت المقالة على ايقاع “سحور – سحور”..



“ابو طبيلة” تقليد رمضاني ومهنة تراثية أولاً على ايرث نيوز.

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