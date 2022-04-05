خبير سوري: امريكا تعيد تموضعها في العراق وسوريا لإعادة توزيع الأدوار الإرهابية

2022/04/05 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف الباحث والخبير الاستراتيجي بقضايا الأمن الاجتماعي والوطني السوري سعيد فارس السعيد ، الثلاثاء ، عن قيام القوات الامريكية باعادة تموضعها العسكري والأمني من خلال قواعدها بالمنطقة ولاسيما في العراق وسوريا لإعادة تمركز وتوزيع مهمات وادوار الإرهابيين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، […]

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