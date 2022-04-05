شهد ينتصر في معركة الكبرياء ويضرب عصفورين بحجر واحد

2022/04/05 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في أول مباراة له بعد عدم تجديد الثقة به من قبل اتحاد الكرة للاستمرار مع المنتخب الوطني، نجح المدرب عبد الغني شهد، في قيادة فريقه نفط الوسط للفوز على الشرطة بهدفين لهدف ضمن الدوري الممتاز بكرة القدم.ونجح شهد في إلحاق الهزيمة الاولى بالشرطة هذا الموسم، حيث لم يتمكن أي فريق من الفوز […]

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