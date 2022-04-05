الوضع “قاتم للغاية”.. كورونا يقتحم أسوار أضخم مدن الصين

2022/04/05 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مسؤول في مدينة شنغهاي، اليوم الثلاثاء، إن منظور تفشي كوفيد-19 في أضخم مدن الصين، لا يزال “قاتما للغاية” وسط استمرار الإغلاق الذي ألزم حوالي 26 مليون شخص منازلهم.ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن مدير فرقة عمل مكافحة الأوبئة في شنغهاي، جو هونغوي، قوله إن مستوى تفشي الفيروس في المدينة “لا يزال كبيرا.[…]

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