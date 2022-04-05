بثلاثة مسارات.. الاطار يحدد ملامح مبادرته لانهاء الانسداد السياسي بالعراق

2022/04/05 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الثلاثاء، مبادرة الاطار لانهاء الانسداد السياسي في العراق.

وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اجتماعات قادة الاطار التنسيقي في الايام الماضية تمخضت عن مبادرة مهمة تعطي حلول للخروج من الازمة والانسداد في المشهد السياسي العراقي وتفضي لخلق مرونة وتقارب تسهم في حل كل الاشكاليات والاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "المبادرة والتي سيحملها وفد برئاسة هادي العامري الى النجف الاشرف للقاء زعيم التيار الصدري، ووفقا للتوقعات ستبني 3 مسارات رئيسية وهي الكتلة الاكبر، واليات اختيار رئيس الوزراء وكابينته، واهمية توحيد البيت الشيعي قبل كل ذلك".

واشار العتبي الى أن "الاطار هو الثلث الضامن ولم يفلح التحالف الثلاثي في تمرير مرشحه البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية"، لافتا الى أن "لاطار اقترب حاليا من 140 نائبا يدعم خياراته وربما يصل الى نصف زائد واحد قريبا جدا".

وتابع: "المبادرة تضمنت محاور عدة بعضها تفصيلي لكنها في الاطار العام تمثل خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية وهي مدعومة من قبل قادة القوى السياسية المنضوية تحت الاطار والمستقلين الداعمين له".

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