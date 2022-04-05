بايدن يصف فظائع بوتشا بـ

2022/04/05 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس جو بايدن الفظائع التي ارتكبتها روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في بوتشا بأوكرانيا بأنها "جريمة حرب"، لكنه قال إنها ليست إبادة جماعية، مضيفًا أنه يدرس فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

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