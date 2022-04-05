2022/04/05 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "أيو إندونيسيا Ayo Indonesia"

اليومية الإندونيسية، تقريراً خاصاً

سلّطت من خلاله الضوء على إحدى الشعائر

السنوية المقامة في بلادها من قبل أتباع

آل البيت الأطهار "عليهم السلام" لإحياء

ذكرى موق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تعرف عن طقوس "تابوت" الإندونيسية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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