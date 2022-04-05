مواطنون يشتكون من تاخر اصدار البطاقة الوطنية الموحدة في كربلاء:هناك تفنن باذلالنا

2022/04/05 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى عدد من المواطنين في محافظة

كربلاء المقدسة من تأخر اصدار البطاقات

الوطنية الموحدة لاكثر من خمسة اشهر

لبعضهم خاصة بعد اكمالهم اجراءات

الحصول عليها.

وبين المواطن خضير فضالة في حديثه

لوكالة نون ا

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