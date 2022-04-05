ملعب كركوك الأولمبي يشهد تقدماً في العمل نحو التسليم الاولي

2022/04/05 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن ملعب كركوك الأولمبي، دخل مراحل متقدمة من زمن الانجاز.وقال معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية في وزارة الشباب والرياضة اياد طارق في بيان إن “المتابعة المستمرة والتواصل من وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال مع الجهات المنفذة للمنشآت الرياضة اسهم بصورة مباشرة في انهاء جميع المشاكل التي […]

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