طالب يهاجم مدرسته ويحتجز ادارة المدرسة في ذي قار

2022/04/05 | 12:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبا هاجم مدرسته بالرصاص الحي في احدى مدارس شرقي مدينة الناصرية.

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