القبض على خمسة متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية

2022/04/05 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على خمسة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوتها نفذت حملة واسعة بهدف البحث عن المطلوبين، تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة وتفتيش العجلات والاشخاص، حيث أسفرت عن القاء القبض على مطلوبين بقضايا مختلفة”.[…]

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