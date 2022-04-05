السوداني: الوقت غير مناسب لحكومة الأغلبية

2022/04/05 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني ،اليوم الثلاثاء، أن الظروف الحالية غير مهيئة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وحذر من خروج تظاهرات عارمة في حال استمرار الانسداد السياسي، مشيراً الى أن التوافق ليس بدعة، وهي موجودة في كل بلدان العالم بما فيها إسرائيل، وقال أن المشكلة الحالية هي في أداء القوى السياسية التي تشكل اقطاعيات في الوزارات.



وراى ان البيئة السياسية غير مهيئة للأغلبية السياسية، موضحاً أن الكاظمي جاء في ظروف صعبة، وفراغ سياسي، ولا يتحمل تراكمات الحكومات السابقة.

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