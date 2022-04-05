وزير العمل يوجه بتعزيز موارد صندوق الضمان الاجتماعي

2022/04/05 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار، اليوم الثلاثاء، بتعزيز موارد صندوق الضمان الاجتماعي، مبيناً أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي فيه مميزات كثيرة تخدم الطبقة العاملة، مؤكداً على ضرورة العمل على تفعيل جميع فقراته.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار تفقد دائرة الحماية الاجتماعية 2، والتقى المدير العام للدائرة ذكرى عبدالرحيم للاطلاع على احتياجات الدائرة والتحديات التي تواجه العمل".وأضاف البيان: "وجرى خلال اللقاء الحديث عن إجراءات الدائرة في انجاز معاملات المشمولين بالاعانة الاجتماعية، إذ اكملت الدائرة اجراءات البحث الاجتماعي لعدد من المستفيدين وهي بانتظار التخصيصات المالية عند اقرارها في موازنة الطوارئ لشمولهم بالاعانة".وتابع: "كما اطلع الوزير على احتياجات الدائرة واقسامها"، موجهاً "بتوفير المستلزمات الاساسية للعمل، فيما التقى خلال جولته عددا من المواطنين ونظر في طلباتهم ووجه بانجازها حسب الضوابط والتعليمات".وأشار إلى، أن "وزير العمل تفقد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والتقى المدير العام للدائرة ومعاونها وجرى الاطلاع على آلية سير العمل واهمية توفير بيئة مناسبة للموظفين"، مؤكداً أن " قانون التقاعد والضمان الاجتماعي فيه مميزات كثيرة تخدم الطبقة العاملة وضرورة العمل على تفعيل جميع فقراته".وأكد وزير العمل، بـ "تعزيز موارد صندوق الضمان الاجتماعي من خلال متابعة ايجارات عقارات الضمان وتقدير العقارات والبنايات الاخرى لغرض استثمارها".

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