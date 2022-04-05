العثور على خمسة صواريخ “سترلا” في ديالى

2022/04/05 | 13:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كدساً للعتاد يحتوي على صواريخ “سترلا” في احد بساتين ناحية بهرز جنوبي بعقوبة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في قسم شرطة بهرز، بالتعاون مع قسم مكافحة المتفجرات، خلال عملية استباقية تمكنت من ضبط كدساً يحتوي على(5 صواريخ سترلا)”.واضافت ان […]

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