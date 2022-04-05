ثلاث مسارات في مبادرة الاطار ستطرح على التيار

2022/04/05 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي ،اليوم الثلاثاء، عن ان مبادرة الإطار لإنهاء الانسداد السياسي في العراق، ستتبنى ثلاث مسارات أساسية في العملية السياسية.

وقال العتبي إن اجتماعات قادة الإطار التنسيقي تمخضت عن مبادرة مهمة للخروج من الازمة والانسداد السياسي للاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.



وأضاف أن المبادرة التي سيحملها وفد برئاسة هادي العامري الى زعيم التيار الصدري، تتبنى 3 مسارات رئيسية، هي الكتلة الاكبر، واليات اختيار رئيس الوزراء وكابينته، واهمية توحيد البيت الشيعي قبل كل ذلك، مشيراً الى ان المبادرة تحظى بدعم قادة الإطار والمستقلين الداعمين له.

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