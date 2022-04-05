شاهد لحظة تفجير منزل نقيب المهندسين في ديالى

2022/04/05 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

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لحظة تفجير منزل نقيب المهندسين في ديالى حسين العبيدي

منذ 39 ثانية

وثقت كاميرات المراقبة ،اليوم الثلاثاء، لحظة تفجير منزل نقيب المهندسين فرع ديالى حسين العبيدي

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