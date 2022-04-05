المغرب يعتزم استقطاب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

2022/04/05 | 13:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم المغرب استقطاب ما يقرب من 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما ذكر موقع صحيفة "أخبار اليوم" المحلية.

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