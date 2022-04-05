2022/04/05 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسمح بإستيراد أربعة محاصيل لإنخفاض انتاجها محلياً - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسمح بإستيراد أربعة محاصيل لإنخفاض انتاجها محلياً - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسمح بإستيراد أربعة محاصيل لإنخفاض انتاجها محلياً - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).