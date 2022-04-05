2022/04/05 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم إرهابيون..الإطاحة بمتهمين وضبط مخلفات حربية لداعش ببغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم إرهابيون.. الإطاحة بمتهمين وضبط مخلفات حربية لداعش ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم إرهابيون.. الإطاحة بمتهمين وضبط مخلفات حربية لداعش ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).