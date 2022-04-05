لأول مرة منذ 9 سنوات.. ضبط صواريخ خطيرة بمحيط أكبر مدن ديالى

2022/04/05 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى كشف مصدر امني ، اليوم الثلاثاء، عن ضبط صواريخ خطيرة في محيط بعقوبة بمحافظة ديالى.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امنية من شرطة ديالى ضبطت 5 من صواريخ سترلا في بستان زراعي قرب ناحية بهرز جنوبي بعقوبة".واضاف المصدر، أن "الصواريخ خطيرة وهي مخصصة لاستهداف الطائرات والمروحيات وهو اول ضبط من نوعه منذ قرابة 9 سنوات"، لافتا الى "الصواريخ كانت في مضافة داعشية".

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