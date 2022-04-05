ما هو ترتيب الدول العربية على مؤشر الغذاء العالمي؟

2022/04/05 | 13:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لأحدث بيانات مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لـ "إيكونوميست إمباكت"، تصدرت قطر أعلى درجة على مؤشر الأمن الغذائي عربيا بدرجة 73.6.وكانت إيرلندا في المركز الأول عالمياً بدرجة 84.0.

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