تصورات لفك الانسداد السياسي

2022/04/05 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د .عادل عبد المهدي … صيام مقبول، وكل عام وشعبنا وبلدنا وأمتنا بخير وانتصار.داعين بالفرج لأهلنا في اليمن وفلسطين خصوصاً، وأن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة.أمام موقف “التحالف” وردة فعل “الاطار”، ما زال الطريق مغلقاً.فما هي الخيارات؟ وهل هناك تصورات لحلحلة الأوضاع؟ 1- يمكن ترك الأمور تأخذ مجاريها.[…]

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